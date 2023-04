Oroscopo Paolo Fox Giovedì 20 Aprile 2023: Sagittario pensieroso (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Aprile 20 2023 Ariete Vivete alti e bassi perché a volte tendete ad affrontare le giornate in maniera differente. Ci sono delle occasioni in cui lottate di più e altre di meno. Entro metà maggio avrete la possibilità di avere una riconferma. Toro Il Sole inizia un transito valido nel vostro segno. Tra poche settimane ci sarà anche la presenza favorevole di Giove. Non è il caso di preoccuparsi se alcune cose non saranno più come prima. Il 2023 sarà un anno di rinascita per le persone creative e per i liberi professionisti. Gemelli È importante stare con persone che vi fanno sorridere, che vi fanno stare bene. Venere transita nel segno e quindi potrete vincere qualche sfida e avere delle emozioni importanti. Procede tutto per il meglio per quanto ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’diFox per oggi,20Ariete Vivete alti e bassi perché a volte tendete ad affrontare le giornate in maniera differente. Ci sono delle occasioni in cui lottate di più e altre di meno. Entro metà maggio avrete la possibilità di avere una riconferma. Toro Il Sole inizia un transito valido nel vostro segno. Tra poche settimane ci sarà anche la presenza favorevole di Giove. Non è il caso di preoccuparsi se alcune cose non saranno più come prima. Ilsarà un anno di rinascita per le persone creative e per i liberi professionisti. Gemelli È importante stare con persone che vi fanno sorridere, che vi fanno stare bene. Venere transita nel segno e quindi potrete vincere qualche sfida e avere delle emozioni importanti. Procede tutto per il meglio per quanto ...

