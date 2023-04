Oroscopo Branko Mercoledì 19 Aprile 2023: Leone fortunato (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Oroscopo di Branko per oggi, Aprile 19 2023 Ariete Potreste farvi prendere dalla foga di seguire i vostri impulsi. Cercate di non correre e riflettete prima di agire soprattutto nelle relazioni personali. Toro Le stelle vi invitano a cambiare approccio nel lavoro e nelle relazioni. Non temete il cambio delle abitudini, ma restate prudenti se dovete prendere decisioni importanti. Gemelli Intuito e creatività sono i vostri punti di forza. L’ispirazione non vi manca, la giornata è ideale per progetti artistici o per esprimere le vostre idee. Cancro Vi sentite più emotivi del solito, siete più sensibili ai problemi degli altri. Attenzione a non farvi sopraffare dalle emozioni, cercate di mantenere il controllo della situazione. Leone Grande fortuna nel lavoro. Potete ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’diper oggi,19Ariete Potreste farvi prendere dalla foga di seguire i vostri impulsi. Cercate di non correre e riflettete prima di agire soprattutto nelle relazioni personali. Toro Le stelle vi invitano a cambiare approccio nel lavoro e nelle relazioni. Non temete il cambio delle abitudini, ma restate prudenti se dovete prendere decisioni importanti. Gemelli Intuito e creatività sono i vostri punti di forza. L’ispirazione non vi manca, la giornata è ideale per progetti artistici o per esprimere le vostre idee. Cancro Vi sentite più emotivi del solito, siete più sensibili ai problemi degli altri. Attenzione a non farvi sopraffare dalle emozioni, cercate di mantenere il controllo della situazione.Grande fortuna nel lavoro. Potete ...

