Oroscopo 19 aprile 2023 (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Luna incontra il fortunato Giove in Ariete alle 13.27, ispirando un’energia di espansione! Le persone possono sentirsi particolarmente ottimiste o rilassate. L’eclissi solare in Ariete si verifica poco dopo la mezzanotte, alle 12:13, e può farci sperimentare un nuovo inizio radicale nella nostra vita. Ariete: 20 marzo 2023 – 20 aprile 2023 La Luna Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Luna incontra il fortunato Giove in Ariete alle 13.27, ispirando un’energia di espansione! Le persone possono sentirsi particolarmente ottimiste o rilassate. L’eclissi solare in Ariete si verifica poco dopo la mezzanotte, alle 12:13, e può farci sperimentare un nuovo inizio radicale nella nostra vita. Ariete: 20 marzo– 20La Luna

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Oroscopo 19 aprile 2023 - PasqualeMarro : #Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 Aprile, segno per segno - AstrOroscopo : LA CLASSIFICA STELLINE DI OGGI, MERCOLEDI 19 APRILE. Qui l’oroscopo: - 1ª parte--> - AstrOroscopo : L'oroscopo di domani 20 aprile: Sole e Luna in Toro, novità amorose per l'Ariete (1^ metà) - UnioneSarda : #Oroscopo di oggi #19Aprile -