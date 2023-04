Oroscopo 19 aprile 2023: Leone più ostinati, Acquario in trepidazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo l’Oroscopo del 19 aprile gli Ariete sono un po’ sotto pressione. I Capricorno devono essere più coraggiosi Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Ci sono dei termini da rispettare e voi non amate molto stare alle regole e avere tempi ristretti. Per tale ragione potreste andare L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo l’del 19gli Ariete sono un po’ sotto pressione. I Capricorno devono essere più coraggiosida Ariete a Vergine Ariete. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Ci sono dei termini da rispettare e voi non amate molto stare alle regole e avere tempi ristretti. Per tale ragione potreste andare L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : #Oroscopo di #Branko per mercoledì #19aprile 2023: cosa riserverà la giornata di oggi secondo le stelle? Le previsi… - OroscopoDay : #Oroscopo di #Branko per mercoledì #19aprile 2023: cosa riserverà la giornata di oggi secondo le stelle? Le previsi… - LivornoPress : Oroscopo del giorno, mercoledì 19 aprile 2023. Amore, lavoro, denaro #oroscopodelgiorno #oroscopo19aprile2023… - occhio_notizie : #Oroscopo di Paolo Fox per mercoledì #19aprile 2023: cosa riserverà la giornata secondo le stelle? Le previsioni di… - OroscopoDay : #Oroscopo di Paolo Fox per mercoledì #19aprile 2023: cosa riserverà la giornata secondo le stelle? Le previsioni di… -