Orio | troppi passeggeri a bordo | volo per Sofia parte con 5 ore di ritardo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Piùche posti a sedere. È una situazione paradossale quella che si è verificata sulRyanair FR3437 che nella serata di martedì (18 aprile) è decollato daal Serio alla volta di, in Bulgaria. Decollato, sì, ma con cinque ore di. Lanza era originariamente fissata per le 20.30 e avrebbe dovuto sbarcare nella capitale dello stato balcanico alle 23.25 (in termini di fuso, la Bulgaria rispetto all’Italia è un’ora avanti). Il primo posticipo è stato segnalato un’ora e mezza prima dell’orario, probabilmente accumulato sulle tratte precedenti. I viaggiatori hanno regolarmente iniziato a prendere posto sul veliintorno alle 21, quando le assistenti dihanno riscontrato il problema non di ...