Ordine d'arrivo Freccia Vallone 2023: primo successo per Tadej Pogacar, quinto posto per Giulio Ciccone

Passa agli annali l'edizione numero 87 della Freccia Vallone: la corsa partita da Herve e giunta sul Mur de Huy dopo 194.3 km ha incoronato lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), capace di battere tutti i diretti avversari sul muro conclusivo. Piazza d'onore per il danese Mattias Skjelmose (Trek – Segafredo), gradino più basso del podio per lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain – Victorious). Quarta piazza a 3? per il canadese Michael Woods (Israel – Premier Tech), davanti al migliore degli italiani, Giulio Ciccone (Trek – Segafredo), quinto.

