Ora si possono creare sticker WhatsApp dalle foto su iPhone (Di mercoledì 19 aprile 2023) Era già stata preannunciata da qualche test ma ora la novità per creare sticker WhatsApp partendo da foto personali è realtà. Un nuovo aggiornamento del servizio di messaggistica disponibile per gli iPhone include l’opzione che molti aspettavano per dare libero sfogo alla propria creatività nelle chat. I proprietari di un iPhone farebbero bene a tenere d’occhio l’aggiornamento disponibile sull’App Store Apple da qualche ora e siglato con la versione 23.7.82. Oltre le diverse implementazioni relative ai gruppi, nel changelog ufficiale dell’update è presente il chiaro riferimento alla possibilità di creare sticker WhatsApp partendo dalle foto di Apple. Per procedere, gli utenti non dovranno fare ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Era già stata preannunciata da qualche test ma ora la novità perpartendo dapersonali è realtà. Un nuovo aggiornamento del servizio di messaggistica disponibile per gliinclude l’opzione che molti aspettavano per dare libero sfogo alla propria creatività nelle chat. I proprietari di unfarebbero bene a tenere d’occhio l’aggiornamento disponibile sull’App Store Apple da qualche ora e siglato con la versione 23.7.82. Oltre le diverse implementazioni relative ai gruppi, nel changelog ufficiale dell’update è presente il chiaro riferimento alla possibilità dipartendodi Apple. Per procedere, gli utenti non dovranno fare ...

