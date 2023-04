Ora per avere la spunta blu su Twitter devi pagare più di un abbonamento a Netflix (Di mercoledì 19 aprile 2023) Se ne parla da un po' e ora ci siamo: Twitter si aggiunge alla lista dei social network a pagamento, con l’introduzione del servizio Twitter Blue, considerato «essenziale per sconfiggere spam e truffe» da parte dell’amministratore delegato Elon Musk. Da oggi, per ottenere il badge di verifica, bisognerà necessariamente pagare l’iscrizione mensile o annuale alla piattaforma in cambio di una serie di funzionalità. In primis, la famosa spunta blu – che però ha perso buona parte del suo fascino – e tutta una serie di servizi che sono ancora da scoprire visto che il social sta annunciando nuove funzionalità mese dopo mese. Gli abbonati a Twitter Blue possono pubblicare post da 10 mila caratteri con il supporto per la formattazione in grassetto e corsivo, potranno modificare i post fino a 5 volte nell’arco ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Se ne parla da un po' e ora ci siamo:si aggiunge alla lista dei social network a pagamento, con l’introduzione del servizioBlue, considerato «essenziale per sconfiggere spam e truffe» da parte dell’amministratore delegato Elon Musk. Da oggi, per ottenere il badge di verifica, bisognerà necessariamentel’iscrizione mensile o annuale alla piattaforma in cambio di una serie di funzionalità. In primis, la famosablu – che però ha perso buona parte del suo fascino – e tutta una serie di servizi che sono ancora da scoprire visto che il social sta annunciando nuove funzionalità mese dopo mese. Gli abbonati aBlue possono pubblicare post da 10 mila caratteri con il supporto per la formattazione in grassetto e corsivo, potranno modificare i post fino a 5 volte nell’arco ...

