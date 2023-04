Onu | popolazione India supererà quella cinese a metà anno

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L'la Cina come Paese più popoloso del mondo entro ladi quest': è quanto emerge dalle stime dell'Onu pubblicate oggi. Lana sarà di 1,4286 miliardi di persone ...

L'India supererà la Cina come Paese più popoloso del mondo entro la metà di quest'anno: è quanto emerge dalle stime dell'Onu pubblicate oggi. La popolazione indiana sarà di 1,4286 miliardi di persone rispetto agli 1,4257 miliardi di abitanti della Cina, secondo il rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione. I bambini e i giovani sotto i 18 anni rappresentano oltre il 25% della popolazione.

(ANSA) - NEW DELHI, 19 APR - L'India supererà la Cina come Paese più popoloso del mondo entro la metà di quest'anno: è quanto emerge dalle stime dell'Onu pubblicate oggi. La popolazione indiana sarà ...L’Onu indica che il sorpasso avverrà attorno alla metà dell ... dal momento che il numero degli indiani continua a crescere (la popolazione è giovane, il 65% ha meno di 35 anni), si tratta di ...