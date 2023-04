Ons Jabeur e la maledizione Slam, finirà nel 2023? (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ha 28 anni Ons Jabeur, tennista professionista, tunisina, al numero 4 del ranking mondiale WTA. È la prima tennista araba ad essersi aggiudicata un titolo nel circuito WTA e ad arrivare ai quarti di finale ad un Grande Slam, nel 2020. Ha un gioco esuberante, lunatico, un’ottima tecnica non accompagnata dalle altrettanto importanti qualità fisiche Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ha 28 anni Ons, tennista professionista, tunisina, al numero 4 del ranking mondiale WTA. È la prima tennista araba ad essersi aggiudicata un titolo nel circuito WTA e ad arrivare ai quarti di finale ad un Grande, nel 2020. Ha un gioco esuberante, lunatico, un’ottima tecnica non accompagnata dalle altrettanto importanti qualità fisiche

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badra98799378 : @Tunisierafraf @Ons_Jabeur @_TunisieTelecom Congratulazioni Ons continua così ?? - oktennis : Stamattina l'allenamento tra Badosa e Jabeur era piuttosto vivace: chi perdeva il set doveva fare penitenza In uno… - quindicizero : Ieri sera, a Charleston, Ons Jabeur ha vinto il punto e il game, quando la sua avversaria serviva per il primo set,… - leopnd1 : @Ons_Jabeur vince la finale contro una pur bravissima @BelindaBencic e si aggiudica il @CharlestonOpen 2023! Torne… - Deiana_Luca9 : RT @giovannipelazzo: ONS IS BACK ???? [2] Ons Jabeur ???? torna a conquistare un titolo WTA battendo 7-6(6) 6-4 [4] Belinda Bencic ???? nella fi… -