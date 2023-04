Onana: «Per giocare all’Inter non bisogna aver paura! Coi migliori» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Onana aveva parlato prima di Inter-Benfica e lo fa pure nel post partita. Il portiere, nell’intervista con Inter TV, festeggia la qualificazione e fa i complimenti ai compagni per la qualificazione. AL TOP – André Onana è felicissimo per le semifinali di Champions League raggiunte con Inter-Benfica: «C’è molta soddisfazione. Abbiamo affrontato una grande squadra, ma abbiamo dato il meglio di noi: siamo una grande squadra e un grande gruppo. Per giocare nell’Inter non bisogna mai avere paura: sono coi migliori compagni che posso avere. Siamo una grandissima squadra e sono molto contento per questo passaggio del turno. Noi, fin dal primo momento, sapevamo che era una partita dura però con la qualità della squadra avevamo fiducia. Giocatori come Lautaro Martinez e Joaquin ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)aveva parlato prima di Inter-Benfica e lo fa pure nel post partita. Il portiere, nell’intervista con Inter TV, festeggia la qualificazione e fa i complimenti ai compagni per la qualificazione. AL TOP – Andréè felicissimo per le semifinali di Champions League raggiunte con Inter-Benfica: «C’è molta soddisfazione. Abbiamo affrontato una grande squadra, ma abbiamo dato il meglio di noi: siamo una grande squadra e un grande gruppo. Pernell’Inter nonmaie paura: sono coicompagni che possoe. Siamo una grandissima squadra e sono molto contento per questo passaggio del turno. Noi, fin dal primo momento, sapevamo che era una partita dura però con la qualità della squadra avevamo fiducia. Giocatori come Lautaro Martinez e Joaquin ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Onana: 'I tifosi dell'Inter sono meravigliosi, lo abbiamo visto adesso dal pullman come c'hanno accompagnato. Loro… - FcInterNewsit : Onana a Prime: 'Oggi pensiamo solo a fare una gran partita. Io e Brozovic? Show per le telecamere' - fcin1908it : #Onana a Inter TV: “Siamo carichissimi, vogliamo giocare bene per i tifosi. Non è ancora…” - maqualdietaa : RT @marifcinter: #Onana: 'I tifosi dell'Inter sono meravigliosi, lo abbiamo visto adesso dal pullman come c'hanno accompagnato. Loro hanno… - FcInterNewsit : Onana a ITV: 'Per giocare nell'Inter non bisogna mai avere paura, sono con i migliori compagni che posso avere' -