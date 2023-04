Onana: «Inter, dobbiamo finire il lavoro! Abbiamo grandi difensori» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Onana sarà uno dei titolari di stasera in Inter-Benfica (vedi formazioni). Queste le sue parole a Inter TV in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. PASSO AVANTI DA FARE – André Onana presenta Inter-Benfica: «Ovviamente non è finita, dobbiamo ancora qualificarci. dobbiamo finire il lavoro, non sarà facile contro una forte squadra. dobbiamo guardare partita dopo partita e replicare la prestazione dell’andata. Tante partite con la porta inviolata? Per me significa tanto, anche per la squadra. Quando vedo i miei difensori vedo grandi giocatori, sono contento che possiamo difendere di squadra. Abbiamo bisogno dei tifosi, sappiamo che sarà pieno là fuori e ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)sarà uno dei titolari di stasera in-Benfica (vedi formazioni). Queste le sue parole aTV in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. PASSO AVANTI DA FARE – Andrépresenta-Benfica: «Ovviamente non è finita,ancora qualificarci.il lavoro, non sarà facile contro una forte squadra.guardare partita dopo partita e replicare la prestazione dell’andata. Tante partite con la porta inviolata? Per me significa tanto, anche per la squadra. Quando vedo i mieivedogiocatori, sono contento che possiamo difendere di squadra.bisogno dei tifosi, sappiamo che sarà pieno là fuori e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : #Inter, scintille #Onana-#Brozovic in allenamento, entrata dura di Onana su Brozovic nel torello, reazione del croa… - pisto_gol : Con una grande prestazione di squadra, l’#Inter sbanca il #DaLuz con i gol di #Barella e #Lukaku (rigore) e ipoteca… - FBiasin : #Onana prima della partita: “Siamo venuti preparati, lo vedrete in campo. Ci aspettiamo tutto ma siamo l’#Inter e… - fcin1908it : #Onana a Inter TV: “Siamo carichissimi, vogliamo giocare bene per i tifosi. Non è ancora…” - PaoloX68 : RT @FcInterNewsit: Onana a ITV: 'Non è ancora finita ma conosciamo l'importanza storica della gara. Siamo pronti, siamo l'Inter' https://t.… -