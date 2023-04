Onana: «Brozovic? Ieri abbiamo fatto apposta! Conta solo l’Inter» (Di mercoledì 19 aprile 2023) André Onana ha parlato ai microfoni di Prime Video Sport prima di Inter-Benfica. C’è ottimismo e fiducia per raccogliere un buon risultato e arrivare in semifinale DETERMINATO ? Onana sempre molto ottimista: «Carico sempre! Tutti siamo protagonisti perché siamo una squadra forte, siamo l’Inter, giochiamo in casa. Dopo aver giocato una grande partita lì, bisogna vincere anche qui e raggiungere le semifinali. Dobbiamo fare questo. Maignan? Portiere che conosco bene, mi piace molto. Ma noi dobbiamo parlare del momento dell’Inter, oggi ho solo in testa questo. Con Brozovic teniamo un bellissimo rapporto, l’abbiamo fatto apposta. Show dell’allenamento. Ai tifosi dico che faremo di tutto per passare il turno e renderli felici». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Andréha parlato ai microfoni di Prime Video Sport prima di Inter-Benfica. C’è ottimismo e fiducia per raccogliere un buon risultato e arrivare in semifinale DETERMINATO ?sempre molto ottimista: «Carico sempre! Tutti siamo protagonisti perché siamo una squadra forte, siamo, giochiamo in casa. Dopo aver giocato una grande partita lì, bisogna vincere anche qui e raggiungere le semifinali. Dobbiamo fare questo. Maignan? Portiere che conosco bene, mi piace molto. Ma noi dobbiamo parlare del momento del, oggi hoin testa questo. Conteniamo un bellissimo rapporto, l’apposta. Show dell’allenamento. Ai tifosi dico che faremo di tutto per passare il turno e renderli felici». Inter-News - Ultime notizie e ...

