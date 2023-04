Omicidio Solimeno | il Riesame dispone gli arresti per Celso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Sezione deldel Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’appello promosso dalla Procura avverso una parte del provvedimento del GIP di Salerno, eseguito il 2 febbraio scorso, ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, per l’di Mario, nei confronti di Felice, per il quale, in accoglimento dei motivi di appello, è stata riconosciuta la gravità indiziaria anche per il reato di porto abusivo di armi. Il Tribunale della libertà ha, altresì, accolto l’appello della Procura anche in relazione alla posizione di Gaetano, nei cui confronti è stata applicata – per l’di Mario– la misura cautelare deglidomiciliari, pur rimanendo ...