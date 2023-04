Omicidio Marzia Capezzuti | scattati 3 arresti | tra cui un 15enne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carus89 : RT @TgrRaiCampania: Caso Marzia Capezzuti. Sono accusate di maltrattamenti, tortura e omicidio le tre persone arrestate oggi. A ottobre, in… - SleeplessOwl_ : RT @chilhavistorai3: Marzia Capezzuti: Sono 3 gli arresti a #PontecagnanoFaiano, Barbara Vacchiano, marito e figlio minorenne. Accuse di o… - anis_epis : Omicidio di Marzia Capezzuti, svolta nelle indagini: tre arresti, tra cui un minore. Le accuse sono, a vario titolo… - ilGazzettinoves : “#MarziaCapezzuti fu torturata e uccisa a #Pontecagnano”: tre arresti per l’omicidio della donna - __barbarella__ : RT @chilhavistorai3: Marzia Capezzuti: Sono 3 gli arresti a #PontecagnanoFaiano, Barbara Vacchiano, marito e figlio minorenne. Accuse di o… -

Tre persone sono state arrestate per la scomparsa diCapezzuti. Ventinove anni al momento della scomparsa, avvenuta a marzo del 2022, viveva a ...e il figlio 15enne - sono accusati die ...La Procura di Salerno aveva da tempo aperto un'inchiesta pere occultamento di cadavere, indagando anche alcuni familiari del fidanzato di, deceduto nel 2019. La ragazza, infatti, era ...Tre persone sono state arrestate nell'ambito dell'indagine per l'diCapezzuti. Una storia da brividi che unisce Milano alla provincia di Salerno. La mamma e la sorella divivono in un appartamento in centro città e più volte hanno partecipato ...

Omicidio di Marzia Capezzuti, svolta nelle indagini: tre arresti, tra cui un minore Il Fatto Quotidiano

Marzia Capezzuti, 29enne originaria di Milano, è scomparsa a marzo 2022 a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Il caso è arrivato ad una svolta. Sono state arrestate tre persone, tra cui un m ...SALERNO, 19/04/2023 - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse, ...