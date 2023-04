Omicidio Marzia Capezzuti nel Salernitano | c' è la svolta | tre arresti | c' è anche un minore

(Di mercoledì 19 aprile 2023) I carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse, una dal gip del Tribunale ordinario e l'altra da quello per inni di...

Capezzuti scomparsa da un anno, la svolta: tre arresti, anche un minorenne. Le accuse: maltrattamenti, tortura, omicidio. I destinatari, tra cui una donna, sono accusati, a vario titolo, di maltrattamenti, tortura ed omicidio. I provvedimenti scaturiscono dalle indagini sulla scomparsa di Marzia Capezzuti, 29enne. Lo scorso anno il corpo di Capezzuti è stato ritrovato in un casolare abbandonato, sul cadavere - su cui sono in corso accertamenti dei periti - c'erano segni di strangolamento.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Marzia Capezzuti: tre arresti. Tra questi anche un minore Il Fatto Quotidiano

Era scomparsa alla vigilia del suo compleanno il 7 marzo del 2022. Si era trasferita da Milano a Salerno per amore: è stata ritrovata cadavere in un casolare a ottobre ...Un vero giallo quello di Marzia Capezzuti, ventinovenne milanese, scomparsa da Pontecagnano, in provincia di Salerno, più di un anno fa, ora ad una svolta. Alle prime luci dell'alba i… Leggi ...