Omicidio Marzia Capezzuti: arrestati Mariabarbara Vacchiano, il marito e il figlio minore – VIDEO (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione, questa mattina, ad una ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale Ordinario di Salerno nei confronti dei coniugi Damino Noschese e Mariabarbara Vacchiano, nonché ad un 'ordinanza custodiale in IPM emessa dal Gip presso il Tribunale per i minorenni nei confronti di uno dei figli minori della coppia, su richiesta, rispettivamente, della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno. I giudici emittenti hanno entrambi ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei tre indagati, quanto all'Omicidio della giovane ...

