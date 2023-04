(Di mercoledì 19 aprile 2023) Emergono nuovi retroscena sulla vita di Fabrizio Piscitelli,, noto anche come capo ultra della Lazio, ucciso il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti, grazie a rivelazioni rese da Fabio Gaudenzi. Quest’ultimo a capo di tifosi romanisti, conosciuto anche con il nomignolo di Rommel, ha confessato agli inquirenti che Piscitelli gli avrebbe consegnatoper il progetto, come riporta Il Messaggero, che ha, invece, destinato all’operazione dell’’oro’ in Africa. Il racconto dell’e il borsone pieno di armi Ora queste dichiarazioni sono da verificare. Ma sempre nell’ambito di quei‘Rommel’ aveva raccontato agli investigatori, impegnati nelle indagini per risalire all’autore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Omicidio Diabolik, ultrà romanista svela i segreti sull’affare da 100mila euro alle Bahamas - PagodinoTony : @Diabbolikus @SabrySocial @zerk11 Sul nulla sono fondati parecchi processi , Enzo Tortora , Gigi Sabani per dirne… - corriereviterbo : ROMA Duplice tentato omicidio: 12 anni al presunto killer di Diabolik #roma #tentatoomicidio #condanna - lollo_nico : Leandro Bennato, il cui nome era finito anche nell'inchiesta per l'omicidio di Fabizio Piscitelli #Diabolik, è accu… -

Gaudenzi era stato sentito dagli investigatori della Squadra mobile di Roma il 28 settembre 2021, nella veste di 'persona informata sui fatti, nell'ambito dell'indagine sull'di. E ...... aveva preso parte insieme a Raul Calderon (il presunto killer di, difeso dall'avvocatessa ... il 20 settembre 2020, fu sparato l'albanese Selavdi Shehaj, per il cuisono imputati, ...Il 44enne romano rivale di Fabrizio Piscitelli (tanto che era stato indagato, e poi archiviato, come uno dei tre presunti mandanti dell'di), è finito di nuovo in carcere con l'...

Omicidio Diabolik, ultrà romanista svela i segreti sull’affare da 100mila euro alle Bahamas Il Corriere della Città

Emergono nuovi retroscena sulla vita di Fabrizio Piscitelli, Diabolik, noto anche come capo ultra della Lazio, ucciso il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti, grazie a rivelazioni rese da Fabi ...«Per il progetto alle Bahamas Fabrizio Piscitelli mi ha dato 100 mila euro, che io ho successivamente distratto per l'operazione dell'"oro" in Africa organizzata da ...