Omicidio della madre di Donato | la vicina arrestata | “Mi spiava”

"Mi spiava. Era una iena, quella lì mi rubava anche la corrispondenza dalla cassetta delle lettere": sarebbe questo il motivo per cui Rosa Gigante, la donna di 72 anni mamma del celebre salumiere tiktoker Donato De Caprio, è stata uccisa martedì a ora di pranzo nella sua casa del quartiere Pianura di Napoli.

