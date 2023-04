Il 39enne, indagato perstradale plurimo, al momento resta ricoverato nel reparto di ... la prima alla Macedonio Melloni, la seconda alla Fondazionedi Castano Primo. " Non so nemmeno ...Per la 54enne e per Claudia - anche lei operatrice sanitaria, ma alla Fondazionedi ... Secondo quanto finora filtrato, l'uomo - indagato perstradale plurimo - era in cura in un ...Claudia aveva 59 anni, era anche lei un'operatrice sanitaria ma alla Fondazionedi Castano ... Rischia l'accusa per duplicestradale. Al polso del conducente dell'auto è stato trovato ...

Omicidio Colleoni, il figlio Francesco portato in carcere: condanna fino al 2042 BergamoNews.it

Francesco Colleoni da sabato mattina si trova in carcere, a Canton Mombello, Brescia. Era ai domiciliari nell’abitazione che un amico gli aveva messo a disposizione a Brescia. La condanna a 21 anni (f ...