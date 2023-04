Omicidio a Pavia, donna trovata morta in casa: è stata accoltellata (Di mercoledì 19 aprile 2023) commenta Omicidio nella provincia di Pavia dove una donna è stata trovata morta in una casa di Scaldasole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. All'esterno dell'abitazione è stato trovato un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 aprile 2023) commentanella provincia didove unain unadi Scaldasole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. All'esterno dell'abitazione è stato trovato un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Donna uccisa a coltellate in casa, ferito anche il fratello: cosa sappiamo - TuttoSuMilano : Omicidio a Scaldasole, donna trovata morta in casa - marisavillani : RT @repubblica: Omicidio in provincia di Pavia, una donna trovata morta in casa: è stata accoltellata. Ferito anche il fratello [di Ilaria… - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Omicidio a Pavia, donna trovata morta in casa: è stata accoltellata #pavia #19aprile - a70199617 : RT @fattoquotidiano: Pavia, trovata morta in casa: i carabinieri indagano per omicidio -