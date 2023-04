(Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - La quinta edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. A Firenze dal 29 settembre al 1 ottobre 2023 “” è il titolo della quinta edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile (FNEC) che si terrà a Firenze (Palazzo Vecchio) dal 29 settembre al 1 ottobre 2023. 19 aprile 2023. Promosso da Federcasse (l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti), con la collaborazione di SEC (Scuola di Economia Civile) e il contributo di Fondosviluppo, il Festival ha l'ambizioso obiettivo di cercare una risposta di “economia civile” agli shock e dalle sfide globali nell'era dell'intelligenza artificiale e delle grandizioni sociali. Crisi climatiche, sfruttamento e aumento delle diseguaglianze, conflitti sociali. La ...

Oltre i limiti: l'impegno che (ci) trasforma Adnkronos

