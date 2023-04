Olocausto, visita di Mattarella in Polonia: “Ai giovani la responsabilità di mantenere vivo il ricordo” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cracovia – “Alle nostre spalle stanno secoli di tragedie in cui i popoli europei si sono contrapposti: la vostra terra ne è stata testimone e vittima nella ricerca dell’indipendenza, nella conquista della libertà, conserva ed esprime storia. E proprio la lezione della storia ha dato nel secondo dopoguerra, e non senza contrasti, un impulso irresistibile al progetto di integrazione europea così come oggi lo conosciamo, in un suo completamento, dopo la fine dell’Unione sovietica, con il ricongiungimento di Europa occidentale ed Europa centro-orientale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all’Università Jagellonica di Cracovia, in occasione dell’80mo anniversario della Rivolta del Ghetto di Varsavia. “Ma prima di giungere a questo storico approdo di integrazione d’Europa – ha ricordato il Capo dello Stato – le prove ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cracovia – “Alle nostre spalle stanno secoli di tragedie in cui i popoli europei si sono contrapposti: la vostra terra ne è stata testimone e vittima nella ricerca dell’indipendenza, nella conquista della libertà, conserva ed esprime storia. E proprio la lezione della storia ha dato nel secondo dopoguerra, e non senza contrasti, un impulso irresistibile al progetto di integrazione europea così come oggi lo conosciamo, in un suo completamento, dopo la fine dell’Unione sovietica, con il ricongiungimento di Europa occidentale ed Europa centro-orientale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nella sua prolusione all’Università Jagellonica di Cracovia, in occasione dell’80mo anniversario della Rivolta del Ghetto di Varsavia. “Ma prima di giungere a questo storico approdo di integrazione d’Europa – ha ricordato il Capo dello Stato – le prove ...

