"Olivier Giroud ha firmato": la scelta clamorosa dopo il trionfo a Napoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Quando c'è da segnare un gol importante, pesantissimo, ecco che spunta sempre lui: Olivier Giroud. E nella serata di ieri, martedì 18 aprile, non ha fatto eccezione. Certo, prima l'errore dal dischetto che ha fatto sudare freddissimo i tifosi del Milan. Poi a negargli la gioia del gol ci ha pensato un miracolo di Meret. Ma alla fine - tutto nel primo tempo - dopo la strepitosa discesa di Rafa Leao ecco il gol: Olivier Giroud punisce il Napoli, che strappa il pari soltanto negli ultimissimi secondi dei quarti di finale di Champions League. Troppo tardi. Passa il Milan. E ancora una volta c'è la firma del francese. In totale, quest'anno, Giroud ha messo a segno 13 gol, che portano il suo bottino complessivo in rossonero a 27 reti. Insomma, il francese è sempre più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Quando c'è da segnare un gol importante, pesantissimo, ecco che spunta sempre lui:. E nella serata di ieri, martedì 18 aprile, non ha fatto eccezione. Certo, prima l'errore dal dischetto che ha fatto sudare freddissimo i tifosi del Milan. Poi a negargli la gioia del gol ci ha pensato un miracolo di Meret. Ma alla fine - tutto nel primo tempo -la strepitosa discesa di Rafa Leao ecco il gol:punisce il, che strappa il pari soltanto negli ultimissimi secondi dei quarti di finale di Champions League. Troppo tardi. Passa il Milan. E ancora una volta c'è la firma del francese. In totale, quest'anno,ha messo a segno 13 gol, che portano il suo bottino complessivo in rossonero a 27 reti. Insomma, il francese è sempre più ...

