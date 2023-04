Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Attilio Fontana: “Impossibile avere un’altra sede” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Notizia è arrivata ieri ed è la seguente: lo speed skating del programma olimpico dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 si terrà nei padiglioni di Rho Fiera Milano. A renderlo noto in via ufficiale dopo la rinuncia di Baselga di Pinè, è stato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Milano-Cortina 2026. La soluzione lombarda è stata preferita a Torino, la cui disponibilità era emersa nelle ultime settimane. A commentare il tutto è stato, all’ANSA, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Mi dispiace che non possiamo coinvolgere il Piemonte, ma le difficoltà di avere un’ulteriore sede avrebbe creato problemi“, ha sottolineato Fontana dopo appunto la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Notizia è arrivata ieri ed è la seguente: lo speed skating del programma olimpico dei Giochi Invernali disi terrà nei padiglioni di Rho Fiera. A renderlo noto in via ufficiale dopo la rinuncia di Baselga di Pinè, è stato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di. La soluzione lombarda è stata preferita a Torino, la cui disponibilità era emersa nelle ultime settimane. A commentare il tutto è stato, all’ANSA, il presidente della Regione Lombardia,: “Mi dispiace che non possiamo coinvolgere il Piemonte, ma le difficoltà diun’ulterioreavrebbe creato problemi“, ha sottolineatodopo appunto la ...

