Olimpia Milano-Napoli stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A1 2022 2023 basket

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Napoli, sfida valida come ventisettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo tre sconfitte consecutive contro Virtus Bologna, Brescia e Venezia che ne avevano messo in pericolo la seconda posizione in classifica, gli uomini di coach Messina hanno vinto le ultime due sfide, riportandosi a una sola vittoria dalle Vu Nere. Di fronte, gli uomini di coach Pancotto, alla ricerca di punti chiave per la corsa alla salvezza. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 19 aprile sul parquet del Mediolanum Forum di Assago.

