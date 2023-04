Olimpia Milan-Gevi Napoli, Lega Basket A: ultime e diretta tv (Di mercoledì 19 aprile 2023) I richiami delle sfide europee si sono prima sopiti, poi definitivamente spenti. Le nostre compagini impegnate nella campagna in giro per il Vecchio Continente non sono riuscite ad arginare gli assalti, feroci e vincenti, delle formazioni estere che hanno legiferato l’eliminazione prematura delle società italiane che infestavano EuroLega e EuroCup. La prematura dipartita delle formazioni azzurre ha spalancato le porte, però, alla Lega Basket A che potrà mandare un campo la sua ventisettesima giornata in modalità infrasettimanale. Dopo aver assistito all’incontro tra Dolomiti Energia Trentino e Tezenis Scaligera Verona che ha aperto ufficialmente le danze di questa tornata, questo mercoledì manderò in campo la totalità della giornata: tra i match anche Olimpia Milano-Gevi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) I richiami delle sfide europee si sono prima sopiti, poi definitivamente spenti. Le nostre compagini impegnate nella campagna in giro per il Vecchio Continente non sono riuscite ad arginare gli assalti, feroci e vincenti, delle formazioni estere che hanno legiferato l’eliminazione prematura delle società italiane che infestavano Euroe EuroCup. La prematura dipartita delle formazioni azzurre ha spalancato le porte, però, allaA che potrà mandare un campo la sua ventisettesima giornata in modalità infrasettimanale. Dopo aver assistito all’incontro tra Dolomiti Energia Trentino e Tezenis Scaligera Verona che ha aperto ufficialmente le danze di questa tornata, questo mercoledì manderò in campo la totalità della giornata: tra i match ancheo-...

