Ohio: 13enne muore 6 giorni dopo aver tentato il trend di TikTok "Benadryl Challenge" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Jacob Stevens, un ragazzo dell'Ohio (USA), è morto 6 giorni dopo aver tentato la Benadryl Challange, una dei tanti trend diffusi su TikTok: la "sfida" prevede che gli utenti assumano grandi quantità di Benadryl, un farmaco per l'allergia, fino a sballarsi. Justin Stevens, il padre del ragazzo, ha parlato della Benadryl Challange in una conversazione con ABC 6. "Quando l'ha fatto, è arrivato tutto in una volta, ed è stato troppo per il suo corpo", ha spiegato Stevens, dicendo che la sfida su TikTok prevedeva di prendere da 12 a 14 pillole del farmaco. "Ci hanno detto che potevamo tenerlo attaccato al respiratore, che poteva stare sdraiato, ma non aprirà mai gli occhi, non respirerà mai, non sorriderà,

