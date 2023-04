Oggi la protesta per fermare l’inceneritore di Roma (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sull’inceneritore della discordia non c’è pace. Oggi, infatti, scenderanno in piazza del Campidoglio tutti coloro che continuano a tentare di ostacolare il progetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che, come annunciato ormai un anno fa, ha intenzione di realizzare un impianto da 600mila tonnellate annue nella Capitale, la soluzione, a suo avviso, per superare l’emergenza rifiuti nella Capitale. Un’iniziativa che ha trovato subito il plauso dell’ex segretario dem, Enrico Letta e pure del suo avversario alle amministrative, Carlo Calenda, ma non quello di tanti cittadini, diversi esponenti politici, associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente, e sindacati che si sono schierati dal primo giorno contro quest’idea. Sull’inceneritore della discordia non c’è pace. Oggi scenderanno in piazza a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Suldella discordia non c’è pace., infatti, scenderanno in piazza del Campidoglio tutti coloro che continuano a tentare di ostacolare il progetto del sindaco diRoberto Gualtieri che, come annunciato ormai un anno fa, ha intenzione di realizzare un impianto da 600mila tonnellate annue nella Capitale, la soluzione, a suo avviso, per superare l’emergenza rifiuti nella Capitale. Un’iniziativa che ha trovato subito il plauso dell’ex segretario dem, Enrico Letta e pure del suo avversario alle amministrative, Carlo Calenda, ma non quello di tanti cittadini, diversi esponenti politici, associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente, e sindacati che si sono schierati dal primo giorno contro quest’idea. Suldella discordia non c’è pace.scenderanno in piazza a ...

