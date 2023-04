Oggi è un altro giorno con Serena Bortone: Pupo tra gli ospiti della puntata del 19 aprile (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi è un altro giorno con Serena Bortone torna alle 14:05 su Rai 1 con una nuova puntata: ecco gli ospiti e le anticipazioni del 19 aprile Questo pomeriggio, 19 aprile alle 14,05 su Rai 1, subito dopo il Tg1 e il Tg1 Economia, va in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, l'ospite di punta sarà il cantante Pupo. Come sempre all'interno del programma si alterneranno momenti dedicati al mondo dello spettacolo e dell'attualità ed altri dedicati al mondo della politica. Serena Bortone ospita nel suo studio, il cantante di Gelato al cioccolato, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023)è uncontorna alle 14:05 su Rai 1 con una nuova: ecco glie le anticipazioni del 19Questo pomeriggio, 19alle 14,05 su Rai 1, subito dopo il Tg1 e il Tg1 Economia, va in onda una nuovadiè uncon, l'ospite di punta sarà il cantante. Come sempre all'interno del programma si alterneranno momenti dedicati al mondo dello spettacolo e dell'attualità ed altri dedicati al mondopolitica.ospita nel suo studio, il cantante di Gelato al cioccolato, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Ci è voluto il Presidente Mattarella per dire, oggi nella Polonia sovranista che occorre cambiare le regole europee… - AntoVitiello : Oggi arriva la firma di #Giroud con il #Milan a 3,5 mln per un altro anno - AmbAlonBar : Oggi che ricorre #YomHaShoah, abbiamo ricordato anche un altro capitolo della #Shoah: quello di chi si è opposto a… - MohammedBakheet : RT @AntoVitiello: Oggi arriva la firma di #Giroud con il #Milan a 3,5 mln per un altro anno - Sara011197 : RT @AntoVitiello: Oggi arriva la firma di #Giroud con il #Milan a 3,5 mln per un altro anno -