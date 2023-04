Oggi 19 aprile: Sant’Espedito. Specializzato nelle cause urgenti, ci sollecita sulla via del bene (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Chiesa Oggi commemora il Santo giusto per non farci perdere tempo dietro a vizi come oziosità e pigrizia. Sant’Espedito è il Santo sollecito e che sollecita. Per velocizzare il nostro desiderio di impegnarci per la causa del bene. In latino expeditus significa «spedito », ovvero «libero», «pronto» e, dunque, «rapido». Il Santo festeggiato Oggi si L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Chiesacommemora il Santo giusto per non farci perdere tempo dietro a vizi come oziosità e pigrizia.è il Santo sollecito e che. Per velocizzare il nostro desiderio di impegnarci per la causa del. In latino expeditus significa «spedito », ovvero «libero», «pronto» e, dunque, «rapido». Il Santo festeggiatosi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

