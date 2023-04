Occhio che la squadra non va neanche a spingerla, Spalletti ha spremuto i titolarissimi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Caro direttore, per quanto tu simpatizzi per Spalletti questa eliminazione è una macchia indelebile sulla sua stagione. 1) Il sorteggio aveva assegnato la più facile tra le contendenti. 2) La squadra è in affanno a causa della dissennata gestione dei calciatori, gli ultimi risultati lo dimostrano in modo evidente.Ha spremuto mezzo limone e ha lasciato marcire l’altra metà, i minutaggi sbugiardano le sue supercazzole sui presunti titolari del secondo tempo. Con la sua folle gestione si è beato di spezzare le reni ad avversari irrilevanti (Sassuolo, Spezia, Empoli…) quando avrebbe dovuto indossare il vestito buono per le partite di Champions League, dove si era presentata una prospettiva, forse irripetibile, di giocare la finale. Spalletti ha ribadito quello che la sua carriera ha sempre evidenziato, di essere un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Caro direttore, per quanto tu simpatizzi perquesta eliminazione è una macchia indelebile sulla sua stagione. 1) Il sorteggio aveva assegnato la più facile tra le contendenti. 2) Laè in affanno a causa della dissennata gestione dei calciatori, gli ultimi risultati lo dimostrano in modo evidente.Hamezzo limone e ha lasciato marcire l’altra metà, i minutaggi sbugiardano le sue supercazzole sui presunti titolari del secondo tempo. Con la sua folle gestione si è beato di spezzare le reni ad avversari irrilevanti (Sassuolo, Spezia, Empoli…) quando avrebbe dovuto indossare il vestito buono per le partite di Champions League, dove si era presentata una prospettiva, forse irripetibile, di giocare la finale.ha ribadito quello che la sua carriera ha sempre evidenziato, di essere un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaBizzarri : Ma non che non sto frignando...mi è entrata una pedana nell'occhio. - ScaltritiLab : Le tecnologie basate sul DNA tumorale circolante migliorano a vista d’occhio. Vedremo come invecchierà questo tweet… - DantiNicola : Sul @Corriere di oggi @ManfredWeber spiega come intende rafforzare l'alleanza a destra fra Ppe ed Ecr: strizzando l… - froben62 : RT @stracciodaculo: “Per quelli che si sono sconvolti, si sono tornato sul ring signori quindi occhio, domani lo raccontiamo” Non è un ese… - stracciodaculo : “Per quelli che si sono sconvolti, si sono tornato sul ring signori quindi occhio, domani lo raccontiamo” Non è un… -