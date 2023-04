Occasione con iPhone 13 su Amazon oggi: prezzo rivisto dallo store (Di mercoledì 19 aprile 2023) Se state pensando di acquistare un iPhone ad un prezzo piuttosto vantaggioso, si può pensare di sfruttare l’offerta odierna presente su Amazon e che riguarda l’iPhone 13 azzurro da 128GB. Non è il modello di ultima generazione di stampo Apple, ma gode ancora di ottima considerazione sul mercato e proprio il prezzo più favorevole può renderlo inevitabilmente più appetibile. Approfondendo quanto proposto quest’oggi dal famoso sito di e-commerce si può notare come sia stato applicato uno sconto del 17% sul prezzo da listino di questo iPhone 13 azzurro da 128GB che era di 939 euro. Analizziamo la nuova offerta per iPhone 13 su Amazon oggi: prezzo finalmente più basso nello ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Se state pensando di acquistare unad unpiuttosto vantaggioso, si può pensare di sfruttare l’offerta odierna presente sue che riguarda l’13 azzurro da 128GB. Non è il modello di ultima generazione di stampo Apple, ma gode ancora di ottima considerazione sul mercato e proprio ilpiù favorevole può renderlo inevitabilmente più appetibile. Approfondendo quanto proposto quest’dal famoso sito di e-commerce si può notare come sia stato applicato uno sconto del 17% sulda listino di questo13 azzurro da 128GB che era di 939 euro. Analizziamo la nuova offerta per13 sufinalmente più basso nello ...

