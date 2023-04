NXT 18 04 2023 Prossima fermata Spring Breakin

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling al consueto report di NXT. La puntata ha molto da offrire, dato che si stanno definendo sempre di più le varie storyline in vista die altre invece sono ancora tutte da vivere e pronte a risvolti interessanti. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci immediatamente nello show. NXT Tag Team Championships: The Dyad(w/Joe Gacy & Ava Raine) vs Creed Brothers(w/Ivy Nile) vs Gallus(c)(w/Joe Coffey) (4 / 5) Si parte subito forte con il match valido per i titoli di coppia. Nelle fasi iniziali dell’incontro si alternano molto le fasi di dominio fra i 3 team con i Creed Brothers che sembrano in leggero vantaggio, soprattutto quando l’uomo legale è Julius. Ma sia gli sfidanti che i campioni dicono la loro e ad andare molto vicino alla vittoria sono i Dyad che però non ottengono il conto di 3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CAMILAMILASCCP : RT @WWEItalia: Sale la tensione tra @GraysonWWE e l'NXT Champion @Carmelo_WWE, ospite al 'The Grayson Waller Effect', @roxanne_wwe affronta… - ANTONIOCGBRASIL : RT @WWEItalia: Sale la tensione tra @GraysonWWE e l'NXT Champion @Carmelo_WWE, ospite al 'The Grayson Waller Effect', @roxanne_wwe affronta… - gioda89 : RT @donnetralecorde: Abbiamo due ritorni importanti sul ring, una rivalità che continua e un match interessante fissato per il prossimo spe… - donnetralecorde : Abbiamo due ritorni importanti sul ring, una rivalità che continua e un match interessante fissato per il prossimo… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Sale la tensione tra @GraysonWWE e l'NXT Champion @Carmelo_WWE, ospite al 'The Grayson Waller Effect', @roxanne_wwe affronta… -

... più generi musicali e più gusti ", spiega Luca Borsetti, direttore artistico diStation. "Ci ... così come la nuova struttura della piazza che, nel, anno in cui Bergamo è con Brescia Capitale ...Che Mara Sattei, Rosa Chemical, Galeffi, Carl Brave e Olly fossero in arrivo sul palco dellaStation per l'estatein Piazzale degli Alpini non è una novità, ma ora che il programma è completo, o quasi, spuntano anche nuovi nomi non da meno. Dagli Eiffel 65, allo Stato Sociale, dai ...E proprio durante l'esibizione del brano portato in gara a Sanremo, Olly ha duettato con un ...DATA Venerdì 2 giugno I ANNONE DI BRIANZA (LC) @Nameless Festival Sabato 17 giugno I BERGAMO @...

NXT Station 2023, il programma: ci sono Punkreas, Sud Sound System, Modena City Ramblers, Daddy G (Massive attack), Myss Keta. Torna il concertone del Primo maggio Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Triple H is considering calling Tyler Bate up to the WWE main roster, it has been claimed. Bate wrestled a match on WWE Main Event last week with Dolph Ziggler, and it was incredibly well received by ...L'ultima puntata di NXT, svoltasi stanotte, ha avuto come annunciato ben due match titolati. Il primo valido per gli NXT Tag-Team Titles ed il secondo per il North American Championship. Ecco come son ...