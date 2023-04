Nuovo allarme dell’Anbi | l’Italia piegata dalla siccità

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Davanti ai cambiamenti climatici, non ci si può più voltare dall’altra parte. Questo quanto emerge dall’assemblea annuale del Sindacato nazionale enti bonifica ed irrigazione (Snebi) a cui hanno preso parte numerosi esperti e politici per fare il punto su un’emergenza che da straordinaria è diventata, purtroppo, ordinaria. Come riporta l’Agenzia Dire sul proprio sito web, nel corso dell’evento è stato fatto “il punto su desertificazione e, dissesto idrogeologico e consumo di suolo” e la situazione fotografata non è affatto rassicurante perché emergono dati davvero allarmanti “riguardanti il nostro Paese”. Sul fronte della, il 2022 verrà ricordato come l’anno nero delvisto che a causa di una diminuzione del “46% delle precipitazioni rispetto al trentennio 1991-2020” sono stati conteggiati ben 6 miliardi di euro ...