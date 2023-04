Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Nuovi sbarchi a Lampedusa. Un barchino si ribalta, un morto - AlfBianchi : RT @LaStampa: Migranti, una barca si capovolge al largo di Lampedusa: un morto. Nella notte nuovi sbarchi: in 209 sono arrivati sull’isola… - salstra1 : RT @Lasiciliaweb: Governo: presidio del 118 a Lampedusa. Nuovi sbarchi: c'è pure un cadavere All'esame del Senato un altro emendamento. Anc… - interrisnews : Nuovi #sbarchi di #migranti a #lampedusa. La nave #Emergency è arrivata a #Carrara #19aprile - SabinaAristarc3 : RT @LaStampa: Migranti, una barca si capovolge al largo di Lampedusa: un morto. Nella notte nuovi sbarchi: in 209 sono arrivati sull’isola… -

AGI - Cinquedi migranti a Lampedusa dove nella notte sono approdati in 242 portando così a oltre 400 il totale nelle ultime 24 ore. Durante le operazioni di soccorso di 56 persone, il barchino su ...... tagliando l'Ires "a patto che il risparmio sia investito in innovazione oposti di lavoro". ...che sono in corso discussioni per aumentare i fondi europei per affrontare l'emergenza: "...La raffica dia Lampedusa è proseguita tutta la notte: in poche ore sono giunti 209 migranti, portando a 374 persone il numero complessivo degli arrivi in appena 24 ore. In 43, tra cui 12 ...

Nuovi sbarchi a Lampedusa. Un barchino si ribalta, un morto AGI - Agenzia Italia

Cinque nuovi sbarchi nella notte con 242 migranti (oltre 400 nelle ultime 24 ore). Un naufragio a largo delle coste tunisine, quindici i dispersi ...Lampedusa, nuovi arrivi nella notte: una barca si è capovolta, il bilancio è di un morto. Oltre 640 migranti nell'hotspot ...