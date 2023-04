Nuova Ztl a Roma, se hai questa auto non potrai più circolare nella Fascia Verde da novembre (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si prevede per i prossimi mesi una Nuova Ztl a Roma che vieterà la circolazione di alcune auto nella Fascia Verde. I lavori sono iniziati, la notizia è stata data dall’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. LEGGI ANCHE:– Sai perché si chiama Grande Raccordo Anulare? La curiosità che in pochi conoscono legata alla sigla GRA Nuova Ztl a Roma, quando e a chi interesserà la Fascia Verde “Si è partiti con l’installazione dei varchi su via Tuscolana, angolo viale Palmiro Togliatti, e proseguiranno lungo l’asse di viale Togliatti, in direzione di via Casilina. Parallelamente sono in fase di avvio le attività sui quadranti “Laurentina” che interesseranno via del Serafico e via del ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si prevede per i prossimi mesi unaZtl ache vieterà la circolazione di alcune. I lavori sono iniziati, la notizia è stata data dall’assessore alla Mobilità diCapitale, Eugenio Patanè. LEGGI ANCHE:– Sai perché si chiama Grande Raccordo Anulare? La curiosità che in pochi conoscono legata alla sigla GRAZtl a, quando e a chi interesserà la“Si è partiti con l’installazione dei varchi su via Tuscolana, angolo viale Palmiro Togliatti, e proseguiranno lungo l’asse di viale Togliatti, in direzione di via Casilina. Parallelamente sono in fase di avvio le attività sui quadranti “Laurentina” che interesseranno via del Serafico e via del ...

