Nuova statua sulla rotonda di Coccia di Morto: ti piace, sì o no? Vota il sondaggio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Fiumicino – L'installazione della Nuova statua sulla rotonda di Coccia di Morto non ha tardato a suscitare reazioni e comenti, sia positivi che negativi, dei cittadini. L'opera dal nome provvisorio "Tra cielo e mare" è dell'artista internazionale Bruno Liberatore e nasce con l'obiettivo di rappresentare gli elementi peculiari che caratterizzano la città di Fiumicino. La sua realizzazione, come stabilito dalla Determina del Comune n.1980 e pubblicata il 29 marzo 2023 , è costata circa 120mila euro (leggi qui). Chi è Bruno Liberatore Liberatore è nato in Abruzzo nel 1947, è stato allievo e assistente di Pericle Fazzini all'Accademia di Belle Arti di Roma alla fine degli anni'60 ed oggi è titolare, in quella stessa Accademia, della cattedra di Scultura. Dall'inizio degli anni Ottanta ...

