Nuova inchiesta su nomine in Regione Sardegna, 21 indagati (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le nomine in Regione di nuovo sotto la lente della Procura di Cagliari. Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato questa mattina dagli uomini della Guardia di finanza al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leindi nuovo sotto la lente della Procura di Cagliari. Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato questa mattina dagli uomini della Guardia di finanza al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Se non pregavi Suor Rosalina ti massacrava'. Le drammatiche testimonianze degli ex ospiti della comunità #Shalom n… - fanpage : “Il diavolo veste i panni di una suora”. “Shalom” è una delle comunità più famose d’Italia. Sembra una struttura pe… - fanpage : Ospiti trasformati in zombie, sottoposti a ogni forma di abuso e maltrattamento per anni. Uno dei passaggi più fort… - Giusepp34637041 : RT @fanpage: 'Se non pregavi Suor Rosalina ti massacrava'. Le drammatiche testimonianze degli ex ospiti della comunità #Shalom nella nuova… - Agricolturabio1 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Nomine in Regione, nuova inchiesta: 21 gli indagati. Ecco i nomi -