Nuoto di fondo | i convocati dell’Italia per la Coppa LEN a Piombino | Gregorio Paltrinieri c’è

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Si prosegue con grande continuità. Il 13 maggio asi terrà la seconda tappa dellaLEN didisulla 10 chilometri. La gara sarà importante per il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo per comprendere lo stato di forma degli azzurri in vista degli eventi più importanti del 2023, tra questi i Mondiali di Fukuoka, in Giappone, in programma dal 16 al 20 luglio. Nell’elenco sono presenti venti atleti senior e quattro junior per un totale di ventiquattro nuotatori che saranno al via della prova nelle acque libere italiane. Nella prima tappa in Israele, lo scorso 18 marzo, vi è stato il successo di una grande Ginevra Taddeucci, mentre tra gli uomini il francese Marc Antoine Olivier ha posto il proprio sigillo, precedendo in un arrivo molto serrato Domenico Acerenza e Marcello Guidi. ...