Nuoto, chi è Daniel Wiffen? Un nuovo temibile avversario per Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl (Di mercoledì 19 aprile 2023) La situazione si complica. Nel Nuoto lo si sa, spuntano avversari da un po’ tutte le parti e l’effetto globalizzazione è sempre più rilevante. Nei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri, reduce da un 2022 di alto livello, suggellato dallo strepitoso oro nei Mondiali a Budapest con la seconda prestazione mondiale di tutti di 14:32.80, deve guardarsi dalla nouvelle vague. Un nuovo avversario, oltre ai vari Florian Wellbrock, Mykhaylo Romanchuk e Bobby Finke, va ad aggiungersi. Il riferimento è all’irlandese Daniel Wiffen che nel recente Swim Open di Stoccolma (Svezia) ha fatto vedere crono sensazionali. Il classe 2001 ha infilato una serie di prestazioni davvero importanti: 3:44.35 nei 400 stile libero (record nazionale) 14:34.91 nei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) La situazione si complica. Nello si sa, spuntano avversari da un po’ tutte le parti e l’effetto globalizzazione è sempre più rilevante. Neistile libero, reduce da un 2022 di alto livello, suggellato dallo strepitoso oro nei Mondiali a Budapest con la seconda prestazione mondiale di tutti di 14:32.80, deve guardarsi dalla nouvelle vague. Un, oltre ai vari Florian Wellbrock, Mykhaylo Romanchuk e Bobby Finke, va ad aggiungersi. Il riferimento è all’irlandeseche nel recente Swim Open di Stoccolma (Svezia) ha fatto vedere crono sensazionali. Il classe 2001 ha infilato una serie di prestazioni davvero importanti: 3:44.35 nei 400 stile libero (record nazionale) 14:34.91 nei ...

