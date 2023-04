(Di mercoledì 19 aprile 2023) Leggi Anche Allarme turismo, a primavera si teme buco di 50mila lavoratori Due mesi di tempo per rispondere Per Roma ci sono ora due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni dell'esecutivo Ue. ...

Norme sugli stagionali, scatta la procedura d'infrazione Ue contro l'Italia TGCOM

La Commissione Ue ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia per le normative sui lavoratori stagionali. Secondo Bruxelles il nostro Paese, insieme ad altri nove, non ha pienamente recepito ...La normativa stabilirĂ le nuove regole per la realizzazione e il finanziamento dei principali progetti di infrastrutture di trasporto dell'Ue. PiĂą poteri alla Commissione per gestire i ritardi dei pro ...