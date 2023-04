Norme antiriclaggio | avviata procedura d’infrazione contro l’Italia per mancato corretto recepimento dell’ultima direttiva

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Unaper ildellaeuropea in materia di antiriciclaggio. È quella che ha aperto la Commissione europea a carico del, ma anche della Lettonia e del Portogallo. Ai tre Paesi è stata inviata una lettera di costituzione in mora. Roma, Lisbona e Riga “avevano notificato” a Bruxelles il “pieno” della quintaUe sull’. La Commissione europea, però, “ha individuato diversi casi” di “mancata conformità” su aspetti ritenuti “fondamentali”, decidendo pertanto di inviare alle autorità nazionali una lettera di messa in mora. Nel caso dellariguarda ...

