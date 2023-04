Nordio domani alla Camera sulla fuga di Uss. Via all’azione disciplinare contro i giudici, ecco le accuse che muoverà: “Il ministero non agì affatto da solo”. E il 19 ottobre chiese di tenere il russo in carcere, non ai domiciliari (Di mercoledì 19 aprile 2023) «Ci sono molte cose che ha da dire», spiegano fonti a lui vicine. Il ministro non ci sta a passare per capro espiatorio, accusa i magistrati di «grave e inescusabile negligenza» nell’aver concesso gli arresti domiciliari. Ma anche nella maggioranza c’è chi constata: impensabile che i servizi non sapessero niente Leggi su lastampa (Di mercoledì 19 aprile 2023) «Ci sono molte cose che ha da dire», spiegano fonti a lui vicine. Il ministro non ci sta a passare per capro espiatorio, accusa i magistrati di «grave e inescusabile negligenza» nell’aver concesso gli arresti. Ma anche nella maggioranza c’è chi constata: impensabile che i servizi non sapessero niente

