Nordio domani alla Camera sulla fuga del trafficante russo Uss Via all’azione disciplinare contro i giudici | ecco le accuse che muoverà | “Il ministero non agì affatto da solo”

Leggi su lastampa

(Di mercoledì 19 aprile 2023) «Ci sono molte cose che ha da dire», spiegano fonti a lui vicine. Il ministro non ci sta a passare per capro espiatorio, accusa i magistrati di «grave e inescusabile negligenza» nell’aver concesso gli arresti domiciliari. Ma anche nella maggioranza c’è chi constata: impensabile che i servizi non sapessero niente