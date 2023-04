Non tutto ciò che accade è giustificabile: la green economy spiegata con Hegel (Di mercoledì 19 aprile 2023) di Salvatore Bianco Non tutto ciò che accade, per il fatto che accade e dunque possiede la forza di accadere, è buono o, in ultima istanza, giustificabile. Forse, per il semplice fatto che il mondo storico è prassi tipicamente umana e non creazione divina: gli errori e gli orrori della storia sono lì a ricordarcelo in ogni momento. Ebbene, nella Prefazione ai Lineamenti del Diritto, il più grande filosofo della modernità afferma, in apparente contrasto, che ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale. Ma che cosa intendeva veramente Hegel? Ora, per la sua filosofia il reale non è il semplicemente esistente o attuale. In ossequio al suo metodo dialettico, il reale dell’esistente è il suo nucleo razionale non ancora pienamente realizzato, mescolato al flusso degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) di Salvatore Bianco Nonciò che, per il fatto chee dunque possiede la forza dire, è buono o, in ultima istanza,. Forse, per il semplice fatto che il mondo storico è prassi tipicamente umana e non creazione divina: gli errori e gli orrori della storia sono lì a ricordarcelo in ogni momento. Ebbene, nella Prefazione ai Lineamenti del Diritto, il più grande filosofo della modernità afferma, in apparente contrasto, che ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale. Ma che cosa intendeva veramente? Ora, per la sua filosofia il reale non è il semplicemente esistente o attuale. In ossequio al suo metodo dialettico, il reale dell’esistente è il suo nucleo razionale non ancora pienamente realizzato, mescolato al flusso degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : NEL DEF C’È UN FILM DELL’ORRORE. Ma non essendo utile per la “lotta politica” quotidiana e per il sondaggio del lun… - michele_geraci : #Musk continua a 'creare problemi' ai media di tutto il mondo Dopo essere riuscito a far balbettare il povero gior… - marifcinter : #Moratti: 'I tifosi hanno criticato più me di Zhang? La critica nasce anche dal livello di ambizione che hai. Se ti… - Meixiplit : @Ale_Perry2 @milanomarsiglia @anperillo Il cazzo ha fatto le barricate, Pioli ha messo le palle in testa a Spallett… - contessamelensa : RT @tiziana_55: Ti guardo e tutto in te mi sembra perfetto, due occhi profondi come il mare che non smetterei mai di guardare?? FIORE 3 ann… -