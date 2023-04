“Non siamo contro, ma…”. La furbata di Schlein sul termovalorizzatore (Di mercoledì 19 aprile 2023) Prima conferenza stampa da quando è segretaria del Pd per Elly Schlein. Uno dei temi più caldi e spinosi per la leader dem è quello del termovalorizzatore di Roma, sul quale ci si aspettava un indirizzo preciso, soprattutto alla luce del fatto che si tratta di un progetto voluto e portato avanti dal sindaco Roberto Gualtieri, sostenuto proprio dalla sinistra: “Non abbiamo assunto una posizione contro una procedura che è già in corso ma visto che esistono sensibilità diverse nel Pd, io mi impegno a favore del confronto tra di noi e con gli amministratori. Ereditiamo scelte già fatte ma non è sul terreno delle scelte già fatte che noi vogliamo costruire, a partire dalla piattaforma congressuale le nostre politiche ambientali. Non ho ancora visto i testi degli odg di M5S e Avs contro il termovalorizzatore ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Prima conferenza stampa da quando è segretaria del Pd per Elly. Uno dei temi più caldi e spinosi per la leader dem è quello deldi Roma, sul quale ci si aspettava un indirizzo preciso, soprattutto alla luce del fatto che si tratta di un progetto voluto e portato avanti dal sindaco Roberto Gualtieri, sostenuto proprio dalla sinistra: “Non abbiamo assunto una posizioneuna procedura che è già in corso ma visto che esistono sensibilità diverse nel Pd, io mi impegno a favore del confronto tra di noi e con gli amministratori. Ereditiamo scelte già fatte ma non è sul terreno delle scelte già fatte che noi vogliamo costruire, a partire dalla piattaforma congressuale le nostre politiche ambientali. Non ho ancora visto i testi degli odg di M5S e Avsil...

