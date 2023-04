“Non potevo pagare, hanno lasciato morire il mio cane”: il commovente sfogo sui social. La cagnolina Kira è morta di sindrome da torsione gastrica (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il suo cane sta male e lei corre, insieme alla sua famiglia, dal veterinario. L’animale ha la sindrome da dilatazione-torsione gastrica, nota come GDV (Gastric Dilation/Volvulus). Si tratta di una patologia gravissima che va riconosciuta subito e trattata altrettanto velocemente, per evitare, possibilmente, gli esiti letali. Nel primo studio veterinario dicono alla ragazza che il costo dell’intervento è di 1500 euro, un costo che la sua famiglia non può sostenere. Ne visitano un secondo. Stesso costo e nessuno che accetta un pagamento a rate. Il tempo passa. Quando trovano una clinica disposta ad operare il cane con pagamento rateizzato, non c’è più nulla da fare perché l’animale muore nel tentativo di raggiungere la struttura. Ora non solo le associazioni animaliste sono sul piede di guerra per questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il suosta male e lei corre, insieme alla sua famiglia, dal veterinario. L’animale ha lada dilatazione-, nota come GDV (Gastric Dilation/Volvulus). Si tratta di una patologia gravissima che va riconosciuta subito e trattata altrettanto velocemente, per evitare, possibilmente, gli esiti letali. Nel primo studio veterinario dicono alla ragazza che il costo dell’intervento è di 1500 euro, un costo che la sua famiglia non può sostenere. Ne visitano un secondo. Stesso costo e nessuno che accetta un pagamento a rate. Il tempo passa. Quando trovano una clinica disposta ad operare ilcon pagamento rateizzato, non c’è più nulla da fare perché l’animale muore nel tentativo di raggiungere la struttura. Ora non solo le associazioni animaliste sono sul piede di guerra per questa ...

