“Non ho mai visto un presidente che fa più schifo di te”, manifestante contesta Macron: cori e fischi in Alsazia contro il presidente francese (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Macron, démission!“, “Macron, dimettiti!“: non si placano le proteste in Francia contro Emmanuel Macron, dopo la contestata promulgazione della riforma che aumenta l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Oggi, il presidente è stato pesantemente fischiato durante la sua missione in Alsazia, dove si era recato proprio con l’obiettivo di ripristinare il dialogo con i connazionali e tentare di voltare pagina dopo tre mesi di proteste sociali. Niente di tutto questo. Anche nell’est del Paese, è stato accolto da contestazioni, fischi e concerti di pentole. Mentre nel quartiere degli affari di La Défense, alle porte di Parigi, centinaia di dimostranti hanno occupato un ipermercato del gruppo Auchan per chiedere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) “, démission!“, “, dimettiti!“: non si placano le proteste in FranciaEmmanuel, dopo lata promulgazione della riforma che aumenta l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Oggi, ilè stato pesantementeato durante la sua missione in, dove si era recato proprio con l’obiettivo di ripristinare il dialogo con i connazionali e tentare di voltare pagina dopo tre mesi di proteste sociali. Niente di tutto questo. Anche nell’est del Paese, è stato accolto dazioni,e concerti di pentole. Mentre nel quartiere degli affari di La Défense, alle porte di Parigi, centinaia di dimostranti hanno occupato un ipermercato del gruppo Auchan per chiedere ...

