Non facciamo più figli: saranno contenti quelli di Ultima Generazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) Orgoglio italiano: siamo il paese più green al mondo. Lo ha certificato l’Istat qualche giorno fa con i suoi indicatori demografici: i nuovi nati sono meno di quattrocentomila, minimo storico, record negativo dal 1861. In Italia è più la gente che muore che quella che nasce (una volta, per dire che una cosa non avrà vita lunga, si diceva “come un gatto in tangenziale”; ora “come una babysitter in Italia”), e il trend non si invertirà: se facciamo sempre meno figli è per il semplice fatto che siamo sempre meno in età fertile. L’Italia infatti è il paese più vecchio d’Europa: un italiano su quattro ha più di 65 anni – gli altri tre se li sentono, e di questi la metà li dimostra pure. Chi sono queste persone che dovrebbero fare figli, i ventimila centenari che vivono (ancora!) oggi in Italia? Ma soprattutto, perché un bambino o una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Orgoglio italiano: siamo il paese più green al mondo. Lo ha certificato l’Istat qualche giorno fa con i suoi indicatori demografici: i nuovi nati sono meno di quattrocentomila, minimo storico, record negativo dal 1861. In Italia è più la gente che muore che quella che nasce (una volta, per dire che una cosa non avrà vita lunga, si diceva “come un gatto in tangenziale”; ora “come una babysitter in Italia”), e il trend non si invertirà: sesempre menoè per il semplice fatto che siamo sempre meno in età fertile. L’Italia infatti è il paese più vecchio d’Europa: un italiano su quattro ha più di 65 anni – gli altri tre se li sentono, e di questi la metà li dimostra pure. Chi sono queste persone che dovrebbero fare, i ventimila centenari che vivono (ancora!) oggi in Italia? Ma soprattutto, perché un bambino o una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : 'Stabilità è frutto di volontà condivisa. Se creiamo sicurezza in un'area geografica ma non facciamo seguire invest… - CauseSanti : Il #18aprile 1999 San #GiovanniPaoloII canonizzava San Giovanni #Calabria. 'Mostrare al mondo che Dio non è stranie… - FiorellaMannoia : Infieriamo sul dolore di una donna, non sappiamo nulla di lei, di che cosa l'abbia spinta a fare un gesto cosí lace… - frances25017080 : RT @Giulia_B: Non ce ne facciamo niente delle eventuali scuse di Lollobrigida per aver ribadito una teoria del complotto che è linguaggio c… - Tia28086561 : @Falco2512 @CristinaPittal1 @HoaraBorselli oppure facciamo l'opposto. non li vuoi? noleggia un motoscafo e passa le… -

40 giorni, la vita di un'ape operaia che produce 1 grammo di miele Per questo probabilmente non facciamo abbastanza attenzione a questi piccoli insetti. Ci infastidiscono spesso, perché le confondiamo con le infestanti vespe, ma quel che è certo è che non mostriamo ... Il Veneto 'guadagna' 20 giorni di sole: le spiagge venete allungano la stagione ... non più legato esclusivamente a 'spiaggia e mare': pensiamo al turismo congressuale, agli eventi ... e a questo proposito posso dire che nelle riunioni che facciamo (Ferrarelli è al vertice anche del ... LA MAMMA - NONNA: EGOISMO ALL'ENNESIMA POTENZA I bambini nascono dall'abbraccio amoroso di mamma e papà E noi li facciamo nascere da uno ... Non ci sono più sessi prestabiliti e ruoli prestabiliti - questo già lo predicava il femminismo - ma ogni ... Per questo probabilmenteabbastanza attenzione a questi piccoli insetti. Ci infastidiscono spesso, perché le confondiamo con le infestanti vespe, ma quel che è certo è chemostriamo ......più legato esclusivamente a 'spiaggia e mare': pensiamo al turismo congressuale, agli eventi ... e a questo proposito posso dire che nelle riunioni che(Ferrarelli è al vertice anche del ...I bambini nascono dall'abbraccio amoroso di mamma e papà E noi linascere da uno ...ci sono più sessi prestabiliti e ruoli prestabiliti - questo già lo predicava il femminismo - ma ogni ... Non facciamo più figli: saranno contenti quelli di Ultima Generazione Il Foglio